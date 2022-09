Présidentielle 2024: ça tergiverse chez Boubacar Camara

Le leader du Parti « Jengu », Boubacar Camara a maintenu le flou sur sa candidature à la présidentielle sénégalaise de 2024. Interpelé lors de l’émission Grand Jury de la RFM ce dimanche, il s’en est remis au ciel.

« Je ne cherche rien pour moi. Je suis preneur de tout ce que je crois bon pour le Sénégal. Je donnerai ma réponse lorsque le ciel va s’éclaircir. On est dans un tunnel ou il faut faciliter le départ de Macky Sall. Et pour cela, tout le monde doit jouer sa participation y compris l’opposition. Les leaders doit l’opposition doivent comprendre que dans la situation actuelle ou Macky Sall a au moins 40% des électeurs et il y a au moins 20% qui veulent qu’il soit là. Aujourd’hui, il y a tout un débat juridique où les gens sortent des arguments pour dire qu’il peut rester ou pas. Avec toutes ces sources d’instabilité, il faut trouver des solutions pour lui faciliter », a-t-il déclaré.

M. Camara en appelle particulièrement à certains opposants comme Serigne Moustapha Sy, Ousmane Sonko, Karim Wade. Selon lui, « il faut absolument comprendre que dans la situation actuelle, il ne sert à rien d’ouvrir un bras de fer. Il faut sauvegarder le fonctionnement correct des institutions. Donc, le contexte n’est pas favorable pour une réponse. Quand le ciel s’éclaircira, je répondrai et quand je répondrai, le Sénégal saura qu’il y a un projet de société qui est là et qu’il y a un homme prêt à changer le destin de ce pays».

