Basket – National 1 masculin (play-offs) : USO et Douanes remportent la manche aller

En matchs de la phase aller des demi-finales des play-offs du National 1 masculin de basket-ball, l’AS Douane et l’Union sportive de Ouakam (USO) ont battu respectivement la Jeanne d’Arc (76-59) et le Dakar Université Club (79-65).

Privée de la Coupe Saint-Michel en juin dernier, l’AS Douane a pris, sa revanche sur la Jeanne d’Arc (76-59). L’AS Douane remporte le premier acte en attendant le deuxième, qui s’annonce rude pour les deux équipes en quête d’une place en finale pour le titre de champion du Sénégal 2022, qualificatif à la Basket-ball Africa League de la NBA (BAL).

Dans la seconde demi-finale, le Dakar université club s’est incliné devant l’Union Sportive de Ouakam (79-65). Les Ouakamois prennent une bonne option pour la manche retour.

Battus respectivement par l’AS Douane et l’USO, la JA et le DUC doivent impérativement égaliser lors de la manche retour pour décrocher le match d’appui. En cas de victoire lors de la deuxième manche, Douane et USO se qualifieront en finale.

Résultats ¼ finales aller

Jeanne d’Arc / Douane 59-76

USO/ DUC 79-65

Partager :Article Twitter

Facebook