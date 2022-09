Canada : au moins 10 morts dans des attaques au couteau

Les faits se sont produits le dimanche 4 septembre dernier au Canada, dans la province occidentale de la Saskatchewan. Après avoir été alertée en urgence, la police est intervenue dans deux localités isolées, la communauté autochtone de James Smith Cree Nation et la ville voisine de Weldon. Rhonda Blackmore, commissaire adjointe de la Gendarmerie royale du Canada, a fait savoir lors d’une conférence de presse que dix corps sans vie ont été retrouvés.

Au moins 10 morts et une quinzaine de blessés dans des attaques au Canada

Dans des propos rapportés traduits par Actu Orange, la commissaire adjointe fait également état de plusieurs blessés : “Plusieurs autres victimes ont été blessées, dont 15 ont pour l’instant été transportées dans différents hôpitaux”. Les protocoles d’urgence ont été activés par l’autorité sanitaire de la Saskatchewan afin de pouvoir gérer, selon ses mots, “un nombre élevé de patients” dans un état “critique”.



Deux hommes recherchés

Il serait question d’attaques au couteau, et les forces de l’ordre sont désormais à la recherche de “deux suspects”, en enquêtant de même sur “les nombreuses scènes de crimes”. Les deux mis en cause, Damien et Myles S. qui seraient de la même famille, sont âgés de 30 et 31 ans, ont les cheveux noirs et les yeux marron. Ils auraient pris la fuite à bord d’une Nissan Rogue de couleur noire.

Plusieurs victimes auraient été ciblées

Une habitante de Weldon, femme dont le voisin a été tué dans l’une de ces attaques, a témoigné que d’après les autorités, “certaines des victimes ont été ciblées par les suspects et que d’autres ont été attaquées au hasard”. On ignore cependant encore les motivations des auteurs de ces tueries.

