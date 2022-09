CHAN 2023 : 18 équipes qualifiées, record pour la RD Congo, le Sénégal de retour

L’Algérie va accueillir le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2023. Hormis l’Algérie, pays organisateur, tous les matchs des barrages retour ont été disputés. Dix-huit (18) équipes participeront au CHAN 2023. La RDC va disputer le tournoi pour la 6e fois de son histoire. Ce CHAN 2023 consacrera également le retour du Sénégal. Les « Lions » reviennent après 11 ans d’absence.

Le Mali et le Ghana ont respectivement éliminé la Sierra Leone et le Nigeria pour valider leur billet pour la prochaine Coupe d’Afrique des locaux. Les Aigles se sont encore imposés devant les Leone Stars locaux (2-0) après leur succès lors du premier acte (2-1). Vainqueur de la manche aller 2-0, les Black Stars ont vu les Nigérians faire leur retard en retour (2-0). Mais c’est bien eux qui vont se qualifier après avoir remporter la séance de tirs au but (5-4).

L’Angola s’est qualifié avec brio pour le CHAN 2023. Les Palancras Negras ont surclassé l’Afrique du Sud (4-1) pour le compte de la manche retour des qualifications. L’Angola s’était imposé à l’aller (2-0).

Sixième participation pour la RD Congo

Après une victoire à l’aller 2-1 au Tchad, en barrage aller de qualification pour le CHAN 2023, la RD Congo a étrillé le Tchad au retour (5-0). Une victoire qui permet aux « Léopards » de valider leur ticket pour l’Algérie. Un record pour la RDC, qui s’est qualifiée la sixième fois au CHAN.

Son voisin de la République du Congo a battu la Centrafrique (1-0) au retour. Un but qui suffit aux Diables Rouges locaux de se qualifier pour le CHAN 2023 grâce au but à l’extérieur. Les Congolais avaient perdu (2-1) en Centrafrique.

Battu (1-0) à l’aller, le Cameroun a validé son ticket grâce à une victoire (2-0) sur la Guinée Equatoriale. Un succès qui permet aux « Lions » indomptables de se qualifier pour leur deuxième CHAN d’affilée.

De son côté, la Côte d’Ivoire a décroché le dernier billet pour le CHAN 2023. Les « Eléphants » ont éliminé le Burkina Faso aux tirs au but (5-3) après un match nul (0-0). Cette rencontre a été serrée à l’aller comme au retour, puisque les deux équipes avaient aussi fait (0-0) en Côte d’Ivoire. La sélection locale ivoirienne va ainsi disputer son 5ème Championnat d’Afrique des Nations. Le Sénégal sera de retour au CHAN après 11 ans d’absence. Les « Lions » locaux n’avaient plus disputé le tournoi depuis 2011, lors de la 2e édition au Soudan. Les protégés de Pape Thiaw ont éliminé leur bete noire la Guinée, qui a privé le Sénégal de participer à trois fois de suite à la compétition (2016, 2018, 2020).

Les 18 qualifiés au CHAN 2023

Algérie (pays hôte), Angola, Congo, Sénégal, Mali, Ghana, Ethiopie, Niger, Ouganda, Mauritanie, Madagascar, Soudan, Libye, Maroc, Mozambique, RD Congo, Cameroun, Côte d’Ivoire.

