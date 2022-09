Covid-19sn : 12 nouvelles infections déclarées ce lundi

Elles sont douze (12) nouvelles infections enregistrées après 746 tests réalisés, d’après un communiqué du ministère de la Santé et de l’action sociale de ce lundi 5 septembre 2022, consacré à l’évolution de la maladie à coronavirus au Sénégal.



Selon le communiqué des services du ministère, deux (02) cas importés ont été enregistrés au niveau de l’AIBD. Donc dix (10) cas sont issus de la transmission communautaire.



Par ailleurs, ajoute la source, neuf (09) patients suivis et contrôlés négatifs ont été déclarés guéris. Il ressort du même communiqué qu’aucun cas grave ni de décès n’ont été recensés dans les services de traitements.



Par conséquent 88 153 cas ont été déclarés positifs dont 86 048 guéris, 1968 décédés et donc 136 personnes sous traitement.





Le nombre de personnes vaccinées n’a pas évolué. (1 524 352).

Par Maleye Mboup

