La liste des candidats retenus pour un recrutement dans la fonction publique publiée

Le ministère de la Fonction publique a mis en ligne ce lundi la liste des candidats retenus pour un recrutement dans la Commission nationale de recrutement des Agents de l’Etat. Les personnes retenues sont priées de se présenter à la Direction de la Gestion prévisionnelle des effectifs, d’emplois et des Compétences (52, Rue Vincens X Abou karim Bourgi Dakar, Immeuble Asta Mballo KEBE, 2ème étage Téléphone : 33 839 66 22 /33 839 66 24), dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de publication du présent Communiqué, munis d’un dossier comprenant:

« Une demande manuscrite datée et signée par le candidat et adressée à madame le ministre de la Fonction publique et du Renouveau du Service public; un extrait du casier judiciaire (moins de trois mois), un extrait de naissance (moins de trois mois); Un certificat de bonne vie et mœurs (moins de trois mois), un certificat de visite contre visite médicale; les photocopies des diplômes correspondant au profil requis pour le recrutement et dûment légalisées par la Police ou la Gendarmerie nationale. »

« Les dossiers ne seront définitivement acceptés qu’après vérification de la conformité entre les informations fournies dans la base de données des demandeurs d’emplois et celles contenues dans les pièces administratives présentées », souligne le communiqué du ministère.

Pour accéder à la liste des candidatures retenues veuillez sur ce lien https://fonctionpublique.sec.gouv.sn/actualites/recrutement-fonction-publique

