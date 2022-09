L’incroyable plan d’Harry Kane pour quitter Tottenham, un Émirat réfléchit à racheter Manchester United

Les plans du Bayern pour le prochain mercato, la possible vente de Manchester United et Robert Lewandowski qui enflamme déjà toute l’Espagne, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Harry Kane bientôt en Allemagne

Le Daily Mirror fait d’Harry Kane le favori pour concurrencer Erling Haaland. Surtout que ça pourrait être la dernière année de Kane dans le championnat anglais. Le buteur des Three Lions ne va pas prolonger avec Tottenham à la demande du Bayern Munich selon The Sun. Le contrat de Kane se termine en juin 2024, il sera donc plus simple pour les Bavarois de convaincre les Spurs de vendre leur vedette l’été prochain. Et selon les informations de Bild, ce n’est pas le seul gros coup que prépare les Allemands. Gavi n’a toujours pas signé de nouveau bail avec le Barça. La pépite espagnole pourra signer où il veut en juin prochain. Du coup, le Bayern espère profiter de la situation.

Le futur propriétaire de Manchester United

MU fait un début de saison très satisfaisant avec 4 victoires et 2 défaites. Ce renouveau d’United c’est forcément grâce à Erik ten Hag pour le Daily Mail. Tout ce qu’il touche se transforme en or écrit le journaliste anglais Chris Wheeler. En parlant d’or, la famille Glazer, propriétaire du club, aurait fixé un prix exorbitant pour vendre Manchester United. Selon encore le Daily Mail, ils sont prêts à se débarrasser du club pour plus de 4 milliards d’euros. C’est beaucoup, mais plusieurs fonds souverains de la péninsule arabique ne seraient pas effrayés par ce chiffre. L’homme le plus riche de Grande-Bretagne et partisan de United, Jim Ratcliffe, pourrait aussi tenter sa chance.

L’Espagne pense avoir le meilleur buteur en Europe

Tout d’abord, pour la presse catalane il n’y pas vraiment besoin de discuter, ce sera Robert Lewandowski le Pichichi. C’est le Mister Gol comme le titre Sport. En 4 matches, il a trouvé 12 fois le cadre et a déjà inscrit 5 buts. Pour l’instant, le Polonais est co-meilleur buteur de la Liga, à égalité avec Iago Aspas. Le journal Mundo Deportivo va même plus loin ce lundi en affirmant qu’il sera le meilleur en Europe. Le serial buteur peut faire un carton pour le premier match de Champions League du Barça contre le Viktoria Plzen mercredi. Il est devenu un leader de l’équipe et pourrait battre son record sur une saison avec le maillot des Blaugranas cette fois.

