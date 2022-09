Pour sauver le groupe La Poste, les cadres préconisent la transformation poste-finances

En conclave, ce week-end à l’École nationale de formation des postes de Rufisque, les cadres du groupe La Poste se sont penchés sur le grand corps malade de leur entreprise pour un diagnostic et une thérapie de choc afin de tirer celle-ci de sa situation. Réunis autour du Regroupement des cadres de la POSTE (RECAP), ces agents du groupe la Poste ont tenu une rencontre pour décliner un certain nombre de propositions pour sauver la boîte de la faillite qui la guette.



Ainsi, au terme de leur conclave, les cadres ont reconnu que les textes qui gouvernent le fonctionnement de la boîte sont obsolètes, les effectifs pléthoriques et le modèle de gouvernance n’est plus aux exigences de performance.



« Les problèmes de la poste découlent principalement de l’obsolescence du cadre normatif de l’absence d’un dispositif de pilotage de la performance, de la défaillance du contrôle et de l’inadéquation de la régulation… On constate un effectif pléthorique par rapport au niveau d’activité et aux perspectives de développement de nouveaux produits et services », a relevé Amadou Diouldé Bâ, responsable de la communication du RECAP qui a lu la déclaration finale.

Par Maleye Mboup

