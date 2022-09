Burkina: au moins 35 civils tués dans l’explosion d’un engin artisanal dans le Nord

Au moins 35 civils ont été tués lors de l’explosion d’un engin artisanal dans le Nord du pays. Le véhicule des victimes a explosé après son passage sur une mine artisanale entre Djibo et Bourzanga. Il faisait partie d’un convoi de ravitaillement qui partait à Ouagadougou. Il était escorté par les forces de défense et sécurité. 37 autres personnes ont été blessées et transportées dans les centres de santé selon le gouverneur, le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgho.

