L’ancien international français David Trezeguet, vainqueur de la Coupe du monde 1998, a été désigné Légende FIFA pour accompagner le trophée de la Coupe du monde au Sénégal. Il a soutenu que l’équipe du Sénégal a toutes les qualités pour aller jusqu’au bout de la prochaine édition de la Coupe du monde.



« La magie du football, c’est d’y croire. Il faut y croire. Le Sénégal a pris cette coupe d’Afrique. Nous sommes conscients que le Sénégal va être une équipe protagoniste. Déjà pour le premier match, ce n’est pas évident pour les Pays-Bas. A mon avis, le Sénégal a toutes les qualités pour aller jusqu’au bout à la Coupe du monde », a-t-il dit, lors de la cérémonie d’accueil du trophée de la Coupe du monde à l’AIBD ce mardi.



L’ancien joueur de la Juventus dit même souhaiter une finale entre la France et le Sénégal à la prochaine édition de la Coupe du monde, prévue du 20 novembre au 10 décembre au Qatar.



Trezeguet de se souvenir du match Sénégal-France en 2002. « En match d’ouverture, le Sénégal avait fait une prestation non-négociable. Le Sénégal avait fait un match de niveau. Surtout, je m’étais retrouvé avec des amis Moussa Ndiaye, Tony Sylva, Salif Diao, Fadiga et Daff » s’est souvenu le champion de l’Euro 2000.



« Une fois en France, j’avais la possibilité de connaître pas mal de joueurs sénégalais. L’amour, la passion et le professionnalisme font partie de l’identité sénégalaise », a soutenu le champion du monde, avec l’équipe de France, en 1998.





