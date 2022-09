Fortes pluies : Une accalmie sera notée sur la moitié du pays (Anacim)

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a annoncé une accalmie des pluies sur la moitié Nord et Centre-est du pays, au Sud et sur le long du littoral, à partir de la soirée de lundi.

« Au cours de cette nuit, une accalmie sera notée sur la moitié Nord et Centre-est du pays, au Sud et sur le long du littoral, la présence de nuages denses pourrait y occasionner des pluies faibles », indiquent les prévisionnistes dans leur bulletin quotidien.

Selon l’ANACIM, dans la journée du mardi, le temps sera « majoritairement stable hormis les localités Sud et Centre-sud où des risques de pluies sont prévus ».

« La chaleur sera ressentie sur une bonne partie du pays notamment sur les localités Nord et Est avec des températures maximales qui varieront entre 29° et 39°C », souligne, l’ANACIM.

Ella ajoute que « les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteur Ouest à Nord-ouest et d’intensités faibles à modérées ».

Partager :Article Twitter

Facebook