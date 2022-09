Hausse des exportations : le déficit commercial du Sénégal s’établit à 725,8 milliards de Fcfa

Le déficit commercial du Sénégal s’est dégradé de 221,9 milliards, au deuxième trimestre 2022, en s’établissant à 725, 8 milliards contre 513,9 milliards au trimestre précédent, selon la Direction de la Prévision et des Etudes Economiques (Dpee).

Cette situation reflète la hausse des exportations de biens (+37,9 milliards) moins prononcée que celle des importations de biens (+283, 9 milliards), en variation trimestrielle. Par conséquent, le taux de couverture des importations par les exportations s’est réduit de 7,3 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent et se chiffre à 54,7 %.

Entre le premier et le deuxième trimestre 2022, l’indice de concentration des exportations est passé de 8,2 % à 7,8 %, dénotant une baisse de la concentration et, par conséquent, une plus grande diversification du panier d’exportation.

Maleye Mboup

