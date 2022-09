Kaolack : 50 millions de Fcfa débloqués pour appuyer des coopératives de femmes

Le Projet de promotion féminine et de l’économie solidaire (Profem), a été lancé dimanche dernier à Kaolack. Ce projet qui couvrira les 10 zones de la commune a débloqué une enveloppe de 50 millions de francs CFA pour appuyer les initiatives des coopératives de femmes de divers quartiers.

Ces activités génératrices de revenus permettront aux femmes à faire éclore le potentiel d’entrepreneur qui sommeille à chacune d’entre elles. Venue présider la cérémonie de lancement, la première adjointe au maire de Kaolack a souligné le caractère innovateur de ce dispositif d’appui.

« Nous voulons développer une philosophie différente de l’appui aux femmes basée sur un accompagnement dans la formalisation et le développement d’activités génératrices de revenus et non pas sur l’assistanat qui a montré ses limites. Pour ce faire, le partenariat scellé avec la Chambre de Commerce va permettre de parvenir aux résultats escomptés», a-t-elle indiqué.

L’initiative communale compte fédérer une vingtaine d’organisations féminines implantées dans la commune de Kaolack, évoluant dans les secteurs du commerce, de la transformation des produits agricoles et de l’artisanat, informe « Libération ».

