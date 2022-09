Lac Rose : Les hôtels menacées par les eaux pluviales

Dans la région de Dakar, plus de 200 m3 d’eau ont été enregistrés depuis le début de la saison des pluies, selon les services météorologiques. À Lac Rose, la situation est catastrophique, renseigne « L’As ».

D’après les informations fournies par le journal, les hôtels qui se trouvent sur les berges au Lac Rose risquent d’être emportés par les eaux. Ils ont déjà commencé à gagner du terrain en créant quelques affaissements de terre sur leur passage fragilisant les fondations des bâtiments.

Le lac Rose, ou lac Rètba est une lagune côtière fermée, situé à 35 km au nord-est de Dakar, dans la commune de Sangalkam. Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement Serigne Mbaye Thiam, a effectué il y a une semaine une visite sur les lieux pour s’enquérir de la situation des m populations de cette zone touristique.

Sur place, il avait assuré que les services de l’Etat prendront toutes les dispositions nécessaires pour installer un collecteur afin de drainer l’ensemble de ces eaux. Ce, afin de restituer cette voie naturelle d’eau.

« Ces préoccupations seront prises en compte dans le cadre du plan ORSEC et des ingénieurs vont étudier la quantité d’eau versée vers le lac et la teneur du sel », avait déclaré le ministre de l’Eau et de l’Assainnissement.

