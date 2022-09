Le président de la Pologne attendu au Sénégal le 8 septembre

Dans le cadre de sa tournée en Afrique de l’Ouest prévue du 6 au 9 septembre 2022, le Président de la Pologne, Andrzej Duda, sera au Sénégal le 8 Septembre. Cette visite au Sénégal entre dans le cadre de l’approfondissement des relations entre la Pologne et les pays africains et le Sénégal sera le troisième pays visité après le Nigeria et la Côte d’Ivoire, que le président Duda va visiter lors de cette tournée.



Cette visite coïncide avec le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Pologne et le Sénégal et a lieu sur invitation du président Macky Sall, qui avait effectué une visite officielle en Pologne en 2016. Les deux chefs d’État, auront des entretiens au cours desquels, outre les questions bilatérales, ils évoqueront également des questions mondiales.



Le président Duda rencontrera son homologue Macky Sall, qui préside cette année l’Union africaine, pour l’assurer du soutien polonais à cet égard aux pays particulièrement touchés par la crise actuelle. En outre, les questions de sécurité régionale en Afrique, en particulier dans la région du Sahel, seront abordées. Un élément important des discussions bilatérales sera le sujet de la coopération potentielle dans le secteur de l’énergie.



Le Sénégal est riche en gisements naturels, y compris le gaz dont la production est prévue pour 2023. Dans le contexte des opportunités de coopération, le Président sera accompagné lors de la visite par des représentants des sociétés énergétiques PGNiG et PKN ORLEN. Au cours de la visite, deux accords seront également signés dont l’un sur la coopération économique et l’autre dans le domaine du sport.



En outre, le couple présidentiel visitera également l’île de Gorée, où il rencontrera les autorités de l’île et visitera le Musée des Esclaves. La Première Dame, Agata Kornhauser-Duda visitera un orphelinat et une école pour filles dont les activités sont soutenues par le programme de l’Aide polonaise au développement.

Avec Dakaractu

