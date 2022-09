Ligue des champions: Koulibaly et Chelsea battus à Zagreb

Kalidou Koulibaly et Chelsea démarrent très mal cette nouvelle campagne européenne de Ligue des champions. Ils ont été surpris par le club croate, Dinamo Zagreb, dès la 13e minute.

Sur une longue relance, le défenseur sénégalais qui était allé anticiper n’a pu empêcher l’attaquant adversaire de dévier pour sn coéquipier, Orsic. Ce dernier a fait ne longue course de plus de 40 mètres, planté la nouvelle recrue des Blues, Wesley Fofana, avant d’ajuter le gardien de but Kepa.

L’autre match du Groupe E oppose actuellement le RB Salzbourg au champion d’Italie, le Milan AC.

