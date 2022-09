Recul de la production pharmaceutique au deuxième trimestre 2022 (Dpee)

Au deuxième trimestre 2022, la fabrication de produits pharmaceutiques a connu une baisse de 14,5% en variation trimestrielle et 1,2% en glissement annuel, selon le rapport de la Direction de prévention et des études économiques (Dpee). Sur le premier semestre 2022, l’activité de la sous branche s’est bien comportée (+12,3%), soutenue par la demande intérieure.

Par ailleurs, l’activité de « fabrication de savons, détergents et produits d’entretien » est ressortie en baisse de 4,2% entre les deux premiers trimestres 2022, attribuable au renchérissement des prix des intrants. Sur un an, la production cosmétique a affiché une croissance de 7,6% en glissement annuel et 7,0% sur le premier semestre de 2022.

