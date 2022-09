Sénégal : Les transferts rapides d’argent reçus en baisse

Les transferts rapides d’argent reçus par les établissements de crédit du Sénégal sont ressortis à 769,8 milliards sur les six premiers mois de 2022, en baisse de 2,6% par rapport à la même période en 2021, souligne la Direction de la Prévision et des Etudes Economiques (Dpee).

En variation trimestrielle, ils ont progressé de 10,0% au deuxième trimestre 2022, passant de 366,5 milliards à 403,3 milliards entre fins mars et juin, dans un contexte marqué par la célébration de la fête de Korité, selon le document.

En glissement annuel, les transferts reçus se sont contractés de 3,1%, au deuxième trimestre 2022, après un recul de 2,1% au trimestre précédent. Cette situation est en phase avec l’évolution attendue de l’activité dans les principales origines des transferts, notamment la zone euro où la croissance est estimée à 2,6% au deuxième trimestre 2022

S’agissant des émissions de transferts rapides d’argent effectuées par les établissements de crédit du Sénégal vers l’extérieur, elles se sont situées à 73,5 milliards sur les six premiers mois de 2022, diminuant de 17,6% par rapport à la même période un an auparavant. En glissement annuel, les transferts émis se sont contractés davantage au deuxième trimestre 2022 (-19,0%, après -16,3% un trimestre plus tôt).

Au total, le cumul des transferts nets d’argent reçus par les établissements de crédit du Sénégal est ressorti à 696,3 milliards à la fin du premier semestre 2022, diminuant de 5 milliards par rapport à fin juin 2021.

