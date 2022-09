Le trophée de la Coupe du monde de football, prévue au Qatar en novembre et décembre prochains, est arrivé ce mardi au Sénégal. À l’occasion de la cérémonie de réception, le ministre des Sports, Matar Ba, a dans son discours, indiqué que le Sénégal rentrera dans l’histoire du football mondial au soir du mois de décembre.



Le ministre Matar Ba est revenu sur les chances de l’équipe nationale du Sénégal. Il est convaincu que le Sénégal entrera pour la première fois dans l’histoire du football mondial.



« Nous devons garder ce trophée, que nous sommes en train de regarder. Je sais que les regards sont différents, mais la réussite, c’est le combat. Nous avons de bons joueurs et un Etat qui investit. Vous êtes une fédération qui maîtrise toutes les compétitions internationales auxquelles le Sénégal a participé. Nous avons un peuple qui sait supporter, nous avons un peuple généreux. Et nous avons vécu ces moments pendant la Coupe d’Afrique. Nous avons réitéré cette solidarité autour de notre équipe nationale et je suis sûr qu’au mois de décembre, le Sénégal rentrera encore dans l’histoire du football mondial », a déclaré le patron du département des Sports.



La coupe la plus convoité au monde va rejoindre celle de la CAN remportée par les « Lions » en février dernier pour une première. Selon Matar Ba, ce fait inédit symbolise la consécration de l’équipe nationale du Sénégal au Mondial 2022.



« C’est demain l’autre moment, ce moment qui nous permettra effectivement de déclarer le Sénégal gagnant parce que nous avions dit à l’occasion d’une conférence de presse que le fait inédit, c’est que le trophée de la Coupe du monde est là, mais il vient trouver le trophée africain au Sénégal. C’est un fait inédit que le Sénégal mérite. Je ne vais pas aller plus loin pour ne pas mettre la pression sur le président Augustin Senghor. Mais je sais que la première nation africaine et 18e mondial n’a pas de choix que d’aller jusqu’au bout de la compétition ».



Le ministre des Sports s’est réjoui du pari de la mobilisation et de l’ambiance festive à la cérémonie de réception de la Coupe du monde. Il donne rendez-vous, ce mercredi 7 septembre, au Palais présidentiel où le précieux objet sera présenté au président de la République, Macky Sall, et au public, le même jour, au Grand Théâtre National dans l’après-midi.







