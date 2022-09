Après l’attribution par voie de bail à la société SERTEM PROPERTIES de la parcelle de terrain formant le Lot SN sis à Mermoz dans l’assiette de l’Ecole supérieur d’économie appliquée (ESEA) d’un e superficie de 8600 m2, par le Gouverneur de Dakar en tant représentant de l’Etat du Sénégal, le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) a fait un communiqué pour dénoncé cet acte posé par le gouvernement.

« La Coordination SAES Campus de Dakar exprime toute son indignation face à la boulimie foncière dont l’État du Sénégal a fait montre, suite à l’octroi d’un bail de 8600 m2 sis à Mermoz dans l’assiette foncière de l’École Supérieure d’Économie Appliquée (ESEA) à un promoteur immobilier privé dénommé SERTEM PROPERTIES pour la construction d’un immeuble à usage d’habitation (résidences diplomatiques). Cette attribution unilatérale et non concertée intervient dans un contexte où la capacité d’accueil de l’UCAD est largement dépassée et où la massification exige une extension des locaux de l’ESEA et donc le maintien du foncier en l’état », lit-on dans le document parvenu à PressAfrik.



Le SAES qui point du doigt le ministère des Finances et du Budget, souligne que ce dernier « est à son énième acte car ayant déjà amputé l’ESEA de plus de 5 hectares de sa superficie globale mettant l’établissement dans une précarité et une insécurité foncière, détériorant ainsi le cadre d’enseignement et de recherche ».



La Coordination SAES Campus de Dakar « exige l’annulation immédiate de cette forfaiture administrative qui met en avant les intérêts privés d’un promoteur immobilier au détriment de l’éducation et de la formation de la jeunesse sénégalaise et africaine ». Et « fait appel à la communauté universitaire, à la société civile et à l’opinion nationale pour arrêter immédiatement cette forfaiture ».

Aussi, la Coordination SAES Campus de Dakar met en garde le Gouvernement sénégalais sur « toutes les conséquences qui découleront de la non annulation de cette ignominie perpétrée contre l’Enseignement Supérieur Sénégalais ».

Le SAES prévoit « la tenue d’un point de presse ce Mercredi 07 Septembre 2022 à 15h sis à l’ESEA ; le boycott de la rentrée universitaire prévue le 03 Octobre 2022 ; la paralysie du système universitaire »





