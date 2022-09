Zone de Captage : Un ado vole 35 millions francs à sa mère et vide le compte de son père

L’adolescent L. N., âgé de 17 ans résidant à la Zone de Captage, a délesté ses deux parents de la forte somme de 39 millions 975 mille francs. Incarcéré avec ses trois acolytes Aziz B., Mamadou Bocar N. et Hamidou H. le fils à papa L.N. a été libéré. Selon « Rewmi Quotidien », il a bénéficié d’une immunité familiale tandis que ses trois acolytes ont été mis attraits au tribunal.

Placés sous mandat de dépôt le 16 août 2022, le mécanicien Abdou Aziz B., l’élève en classe de Terminale Mamadou Bocar N. et le bijoutier Hamidou H. ont été présentés hier lundi, au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar pour usage de chèques volés, usurpation d’identité, faux, escroquerie, recel, entre autres ». Des débats d’audience, il résulte que c’est le mineur L. N. qui a volé six chèques à son père et des bijoux en or d’une valeur de 35 millions francs à sa mère courant juin 2021. Son forfait accompli, l’adolescent a remis les chèques à son ami Mamadou Bocar N. qui a sollicité l’aide d’Abdou Aziz B., lequel a puisé 4 millions 975 mille francs dans le compte de la victime, domicilié à la banque Atlantique. Mais, lors de la dernière opération, Abdou Aziz B. s’est présenté à l’agence, sise sur la Vdn avec la pièce d’identité d’un certain Diomaye Faye. Lorsque la caissière a tenté de joindre le plaignant, c’est le portable de Mamadou Bocar N. qui a sonné. C’est dans ces circonstances qu’ils ont été arrêtés par les éléments de la Sûreté urbaine.

Face aux enquêteurs, Mamadou Bocar, 21 ans, a renseigné avoir reçu quatre chèques dans la nuit du 13 au 14 août 2021. Et le voleur lui avait auparavant parlé de son acte répréhensible, mais il l’en avait dissuadé. Pour ce qui est des différents retraits frauduleux, Mamadou a désigné Abdou Aziz, tout en reconnaissant avoir reçu une commission de 50.000 francs sur les 4 millions 975 mille francs. Des propos corroborés par Abdou Aziz qui a indiqué avoir imité la signature du plaignant grâce à la photo que son fils avait envoyé à Mamadou Bocar via WhatsApp.

Concernant les bijoux, il a admis avoir accompagné L. N. chez Hamidou H qui a acheté une partie du butin à 1,7 million francs. Établi au marché Tilène, ce dernier a lui aussi plaidé coupable devant les enquêteurs.

Faisant ses réquisitions, la déléguée du procureur a requis deux ans ferme contre Abdou Aziz et deux ans, dont un an ferme à l’encontre de ses coaccusés. Dans son délibéré, le juge a condamné à deux ans de prison dont six mois ferme à Abdou Aziz et trois ferme à ses deux co-prévenus.

