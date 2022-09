Chelsea vire son entraineur, Thomas Tuchel

Thomas Tuchel paie les pots cassés de la défaite de son équipe, battue par le Dinamo Zagreb lors de la première journée de Ligue des champions (1-0). Dans un communiqué publié ce mercredi, Chelsea remercie son entraineur.

« Au nom de tout le monde au Chelsea FC, le Club tient à exprimer sa gratitude à Thomas et à son équipe pour tous leurs efforts pendant leur séjour au Club. Thomas aura à juste titre une place dans l’histoire de Chelsea après avoir remporté la Ligue des champions, la Super Coupe et la Coupe du monde des clubs en son temps ici. Alors que le nouveau groupe de propriétaires atteint 100 jours depuis la reprise du club et qu’il poursuit son travail acharné pour faire avancer le club, les nouveaux propriétaires pensent que c’est le bon moment pour faire cette transition », lit –on dans le communiqué des Blues.

Le club indique à ce sujet que « le personnel d’entraîneurs de Chelsea prendra en charge l’équipe pour l’entraînement et la préparation de nos prochains matchs alors que le Club agit rapidement pour nommer un nouvel entraîneur-chef. »

