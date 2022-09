La presse européenne se délecte des bijoux de Kylian Mbappé, l’Espagne savoure le retour en forme d’Eden Hazard

Les deux buts de folie de Mbappé face à la Juventus font les gros titres, la presse espagnole retrouve de l’espoir pour Hazard et la grave accusation d’Eric Bailly envers Manchester United, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Kylian Mbappé émerveille une fois de plus l’Europe

Le coup d’envoi de l’édition 2022-2023 a été lancé hier et il y a déjà de nombreuses surprises. Enfin celle-ci n’en n’est pas vraiment une, mais le PSG a parfaitement démarré son aventure européenne en l’emportant 2-1 face à la Juventus dans un Parc des Princes en fusion. La fusée décolle, résume le journal L’Équipe ce mercredi matin. Grâce à deux magnifiques reprises de volées de Kylian Mbappé, la première sur une louche splendide de Neymar et la 2ème à la suite d’un une-deux avec Achraf Hakimi, les Parisiens ont donc battu pour la première fois de leur histoire la Vieille Dame. Les petits bijoux de Mbappé, s’enflamme aussi Le Parisien. Pour le Progrès, le PSG est dans le bon wagon. Le Français a fait très forte impression en Italie. Le Corriere dello Sport fait dans le jeu de mot en s’exclamant : MacumMbappé !

Le Real Madrid impose déjà son style

Comme le souligne si bien Marca dans son édition du jour, le champion est toujours là ! Face au Celtic, le club madrilène s’est largement imposé sur le score de 3 buts à 0. Un score qui ne reflète pas vraiment la physionomie du match. D’ailleurs, le journal espagnol écrit que la Maison Blanche n’a joué que 30 minutes au football. 30 minutes qui ont suffi à Vinicius Junior, Luka Modric et Eden Hazard de scorer. Le Belge, qui a remplacé un Karim Benzema sorti sur blessure, a, par moment, retrouvé un peu de sa magie comme sur le deuxième but de son coéquipier croate. Pour le journal AS, Hazard se joint à la fête. Comme sur la dernière édition, le Real Madrid n’a pas donné la sensation de dominer son sujet, mais s’est montré diablement efficace.

Eric Bailly détruit Manchester United

L’Olympique de Marseille fête ce soir son retour en Ligue des champions. Le retour des grands soirs, lance fièrement La Provence. Le journal La Marseillaise est aussi tout excité par le grand retour des Olympiens qui vont rentrer en scène face à Tottenham. Une rencontre que la nouvelle recrue Eric Bailly espère disputer. Dans les colonnes du Manchester Evening News, le défenseur est d’ailleurs revenu sur son expérience à Manchester United. Ce dernier n’a pas hésité à tacler la gestion des Red Devils en les accusant de favoritisme. « Le club devrait éviter de favoriser les joueurs anglais et donner une chance à tout le monde, j’ai toujours eu ce sentiment que le joueur local était priorisé. », a-t-il lâché.

