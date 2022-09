L’Evêque de Thiès, Monseigneur André Gueye, s’est rendu ce lundi 5 septembre 2022 à Touba. Accompagné d’une forte délégation constituée de prêtres et de fidèles laïcs, il a rendu une visite officielle au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Il a, au nom de tous les Évêques et de toute la communauté chrétienne du Sénégal, présenté ses vœux de réussite du Magal, édition 2022, qui sera célébré le 15 de ce mois. Monseigneur Guéye a prié pour qu’il se déroule dans les meilleures conditions et obtienne au Pays de la Teranga, paix, cohésion et prospérité.

Toutefois, la visite a été l’occasion de présenter au Khalife général des mourides les actes du forum organisé les 8 et 9 juin 2021 à Thiés. Un événement qui commémore l’anniversaire de la lettre pastorale des Évêques de la Conférence épiscopale publiée le 20 novembre 1994 sur le thème : « Bâtir ensemble un Sénégal de Justice et de Paix ». Les résultats ont été présentés par Léopold Wade qui préside le Comité de pilotage du forum.

Après cette présentation le Khalife a magnifié ce travail et a révélé combien il tient à la bonne entente entre les deux Communautés, chrétienne et musulmane du Sénégal. Serigne Mountakha a aussi assuré de sa franche collaboration en faveur de la Justice et de la paix au Sénégal.

Ceci entre en parfaite harmonie avec le thème du Magal de l’édition 2022 portant sur « la paix ». À traverser cette visite, le dialogue islamo-chrétien a été parfaitement illustré et renforcé…

