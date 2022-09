À l’occasion du Magal de Touba sera célébré le 15 septembre prochain, plusieurs denrées comme l’oignon, la pomme de terre, très prisées dans la préparations des mets, sont devenues hors de prix pour les petites et moyennes bourses. Dans un entretien accordé à PressAfrik, selon le directeur exécutif de l’Unacois Yéssal, Alla Dieng, fustige et condamne ce qui s’est passé récemment à Touba par rapport des prix de l’oignon. « Les commerçants doivent éviter, les bénéfices insulaires, la spéculation sur les prix des denrée. C’est du vol. Ils ne doivent pas frauder non plus, ni vendre des produits périmés », a-t-il mis en garde à à moins de dix jours de l’événement.

Poursuivant le directeur de l’Unacois, revient sur la hausse du dollar, qui pour lui, occasionne forcément la hausse des prix des denrées. « Toutes les transactions du monde national et international se font autour de la monnaie du dollar. Et le dollar, au moment où je vous parle, c’est 664 Fcfa. Ce qui devient intenable » , explique-t-il.

Alla Dieng est également revenu sur l’existence de structures Unacois (Yessal et Jappo) au Sénégal. Regardez !

Par Maleye MBOUP et Papa Ibrahima NDOYE

Partager :Article Twitter

Facebook