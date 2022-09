La Première ministre britannique Liz Truss a dévoilé mardi 6 septembre la composition de son gouvernement. La nouvelle leader du Royaume-Uni a fait le choix de noms parfois peu connus mais loyaux, et surtout en accord avec sa ligne très droitière en matière politique et très libérale en économie. Pour la première fois de son histoire, le Royaume-Uni ne compte pas d’homme blanc aux quatre postes les plus importants de son gouvernement.

