La Minuss, la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud, a publié un rapport conjoint avec le Haut-commissariat aux droits de l’Homme de l’ONU concernant les attaques commises contre les civils dans le sud de l’État d’Unité de février à mai 2022. Des actes « d’une violence extrême », « des violations flagrantes » des droits humains et du droits humanitaire.

Stocks du Programme alimentaire mondial (PAM) pillés, viols collectifs, enlèvements, civils brûlés vifs dans des huttes…C’est un rapport accablant que la Minuss vient de publier, et qui permet de prendre la mesure de ce qu’ont enduré les habitants des comtés de Koch, Leer et Mayendit. Cette région du sud de l’État d’Unité est un bastion de Riek Machar, où la guerre civile continue depuis 2013 en dépit du processus de paix entamé en 2018 au Soudan du Sud.

De février à mai 2022, des affrontements sur fond de « rivalités politiques », écrit l’ONU, ont motivé des attaques contre les civils dans la zone. Des assauts « prémédités » dénoncent les Nations unies et « commis principalement par les forces gouvernementales et leurs milices alliées ».

Des violences extrêmes pour gagner du contrôle

28 villages détruits, 173 civils ayant péri, 131 viols et viols collectifs ont été documentés. Une fillette de neuf ans n’a pas survécu au viol collectif qu’elle a subi. Deux humanitaires ont été tués.

« Le mode opératoire de ces assaillants démontre clairement leur intention d’attaquer les civils » et de les « chasser de chez eux » affirme la Minuss. Et cela afin, « d’accroître les zones sous contrôle gouvernemental » et de « contrôler les principaux ports » de la région. L’ONU demande au gouvernement Sud-Soudanais de « mettre fin à l’impunité » pour les auteurs de violations des droits humains.

