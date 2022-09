Trophy Tour : Macky Sall  déclare sa flamme à la Coupe du monde  

Le président de la République a réceptionné, ce mercredi, le trophée de la Coupe du Monde de football, au Palais présidentiel. Lors de la cérémonie de réception de la Coupe du monde, Macky Sall a déclaré sa flamme à la coupe la plus convoité au monde.

Arrivé au Sénégal depuis hier mardi, le trophée de la Coupe du monde a été reçu par le président de la République. A l’occasion de la cérémonie de réception du trophée, Macky Sall a déclaré sa flamme à la Coupe du monde.

« Dame Coupe, le Sénégal par ma voix te déclare sa flamme. De tous tes prétendants, nous sommes le seul pays de la Teranga. Alors nous t’offrons la Teranga à bras ouverts et nous te promettons que toutes griffes dehors, le Lion se battra de toutes ses forces, pour te conquérir et te ramener ici, au Sénégal, en décembre prochain », a déclaré le chef de l’Etat, lors de la présentation du trophée de la Coupe du monde de football.

Au-delà de la compétition, dit-il, « nous le savons, le sport est un facteur de paix, d’éducation et de fraternité humaine. Parce qu’en même temps, qu’il forge le corps, il doit former l’esprit et combattre les antivaleurs que sont la violence, le racisme, et la discrimination. C’est le sens de la cérémonie qui nous réunit aujourd’hui, ici. C’est le sens (aussi) de la Coupe du monde de football, qui rassemblera en novembre et décembre prochains, les 32 meilleures équipes de la planète ».

Pour la troisième fois, et la deuxième consécutive, poursuit-il, « nos Lions seront de la partie après avoir brillamment remporté la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Ces belles performances confirment le standing de notre pays dans le ghota du football continental et mondial ».

« Tous mes vœux de succès accompagnent nos braves Lions. Nous leur faisons confiance. Forts de leur talent et de leur expérience, ils connaissent le Code d’honneur qui fait désormais leur réputation. Dem ba diekh, c’est-à-dire tenir haut les couleurs nationales et mouiller le maillot jusqu’à l’effort ultime. Le fighting spirit chevillé au corps », ajoute Macky Sall.

