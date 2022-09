L’équipe nationale du Sénégal U20 a bouclé la 5e et dernière journée du tournoi de l’UFOA-A, en battant la Gambie (1-0), mardi, à Nouakchott (Mauritanie). Le Sénégal affronte le pays hôte, la Mauritanie, vendredi, en demi-finales.

Le Sénégal U20 a pris le meilleur sur la Gambie (1-0), grâce à un but de Samba Diallo. Invaincue, l’équipe sénégalaise (3 victoires et 1 nul) conserve sa première place dans la poule B.

Les moins de 20 ans de l’équipe du Sénégal croisent le fer, en demi-finales avec le pays hôte, la Mauritanie (deuxième de la poule A), ce vendredi.

L’autre rencontre en demies, prévue vendredi, mettra aux prises le Mali et la Gambie, respectivement leader de la poule A et deuxième de la poule B. Les finalistes de la compétition se qualifient pour la CAN 2023, prévue en Egypte, selon le quotidien sportif « Stades ».

Programme ½ finales

Vendredi 9 septembre 2022

17h30 Mali / Gambie

20h30 Sénégal / Mauritanie

Partager :Article Twitter

Facebook