En prélude du Grand Magal de Touba prévu jeudi prochain, la sécurité routière préoccupe les autorités centrales en général et régionales en particulier. Étant donné que la région de Diourbel fait partie des zones les plus accidentelles, après le corridor Dakar-Bamako. Un Comité régional de développement (Crd) a été tenu, hier mercredi, à la gouvernance de Diourbel par l’Agence nationale de sécurité routière (Anaser). Cela pour recueillir les besoins de prise en charge en matière de sécurité routière dans le but d’élaborer un plan régional de sécurité routière et de lutter contre zéro accident.



Ce conclave était une aubaine pour les 22e et 23e Compagnie, respectivement de Diourbel et de Touba de la Brigade des Sapeurs-pompiers, de faire un bilan à mi-parcours de l’année en cours. De ce fait, du 1er janvier au 31 août 2022, la région de Diourbel a enregistré un total de 955 accidents avec 1461 victimes, dont 1 420 sauvées et 41 décédées.



Et selon le document présenté par Agence nationale de sécurité routière (Anaser), le Sénégal enregistre 4 000 accidents de la route avec un taux de décès de 745 décès par an, soit en moyenne 2 décès égaux par jour. Une perte de 160 milliards FCFA sur l’économie nationale représentant 2 % du PIB. Et c’est la population active (les jeunes âgés de 15 à 35 ans) qui est la plus touchée.

Maleye MBOUP

Partager :Article Twitter

Facebook