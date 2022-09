C4 : West Ham renverse le Steaua Bucarest, le FC Bâle et Alkmaar s’imposent

Après les matches de 19h, la Ligue Europa Conférence était de retour à 21h pour la suite et fin de la première journée de chaque groupe. Au programme notamment, le West Ham de Lucas Paqueta, sur le banc au coup d’envoi, qui recevait le Steaua Bucarest. Et les Hammers se sont fait peur. Longtemps menés au score, les hommes de David Moyes ont renversé le match dans les dernières minutes grâce à Bowen, Emerson et Antonio (3-1).

Dans le même temps, le FC Bâle a assuré sa victoire face à la modeste équipe arménienne de Pyunik (3-1).Sur les autres pelouses, pas vraiment de spectacle. Le club turc de Sivasspor a été accroché par le Slavia Prague (1-1) avec l’ancien Toulousain Max-Alain Gradel qui a été décisif dans ce match. Alkmaar a aussi arraché la victoire à l’extérieur sur la pelouse du Dnipro-1.

Pour le reste, quatre 0-0. En espérant mieux dans la compétition lors de la prochaine journée.

Le résultat des matches de 21hBâle 3-1 Pyunik (Males, Burger x2 / Dashyan)Dnipro 0-1 Alkmaar (de Wit)Molde 0-0 La GantoiseShamrock Rovers 0-0 DjurgardenSivasspor 1-1 Slavia Prague (Saba / Olayinka)Slovan Bratislava 0-0 ZalgirisVaduz 0-0 ApollonWest Ham 3-1 Steaua Bucarest (Bowen, Emerson, Antonio / Cordea)

