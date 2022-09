La fin de match tendue et les débordements liés au parcages visiteurs de l’OM ont conduit à l’arrestations de cinq supporters marseillais selon les informations partagées par la police anglaise auprès du media The Athletic.

« Les arrestations concernaient diverses infractions, notamment les armes offensives, la bagarre, l’ivresse, le désordre et la drogue. Toutes les personnes arrêtées seraient des supporters de l’équipe visiteuse », a confirmé la police de la métropole londonienne via un communiqué parcouru par RMC Sport.

Qui ajoute: « pendant le match, des projectiles ont été lancés à plusieurs reprises. Un policier a été blessé lors d’une arrestation et a subi une fracture de la main. Il y a eu de graves désordres à la fin du match et des officiers supplémentaires ont été déployés pour rétablir et maintenir l’ordre. »

Partager :Article Twitter

Facebook