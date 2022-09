En marge de la présentation du trophée de la Coupe du monde prévue au Qatar (20 novembre au 18 décembre), mercredi, au palais de la République, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a abordé la préparation des « Lions » au Mondial. Il est également revenu sur les objectifs de l’équipe nationale du Sénégal.

Le président de la fédération sénégalaise de football a évoqué la préparation des « Lions » pour le Mondial. D’après lui, il est important de mettre les champions d’Afrique dans de bonnes conditions de performances, une meilleure participation à la Coupe du monde.

« Dans le calendrier FIFA, les regroupements démarrent le 13 ou le 14 novembre et nous jouons le 21 novembre. C’est 5 ou 6 jours de préparation. Pour des raisons sportives de préparations et d’optimisation du temps, le coach a choisi de se préparer à Doha (Qatar). On viendra ici (Dakar) pour prendre le drapeau national des mains du chef de l’Etat et partir immédiatement au Qatar », a fait savoir Augustin Senghor.

Sortir la phase de groupe et remporter la Coupe tel est l’engagement pris par le patron de la fédération sénégalaise de football.

« Ce n’est pas rêver que de penser à pouvoir dire en 2022, que le Sénégal peut gagner la phase de groupe et ça demande une préparation de haut vol. Le président (Macky Sall) a déclaré sa flamme au nom de l’ensemble des Sénégalais à dame Coupe, de ce fait nous sommes chargés d’aller amener la dot et surtout de ramener le trophée au Sénégal, en décembre », a-t-il soutenu.

« Nous ne ferons pas d’ambitions. Nous allons travailler d’arrache-pied sans négliger de détails. Nous respectons tous les adversaires pour parvenir à cet objectif », a ajouté Augustin Senghor.

