En préparation pour le Mondial 2022, le Sénégal joue en amical ce mois de septembre contre la Bolivie et l’Iran. L’équipe nationale devrait enregistrer de nouvelles têtes, en l’occurrence Moussa Niakhaté, Pathé Ciss, Ismail Jakobs et Nicolas Jackson.

Dans son programme de préparation de la Coupe du monde 2022, le Sénégal disputera deux matchs amicaux contre la Bolivie, ce 24 septembre, et l’Iran, le 27, en France et en Autriche.

Ces deux matchs amicaux entrent dans le cadre de la préparation du Mondial 2022, prévue du 20 novembre au 18 décembre 2022. Forcément, la prochaine liste du sélectionneur, Aliou Cissé, est très attendue à moins de trois mois de la grande messe du football mondial.



En effet, selon des informations de presse cette liste devrait comprendre entre 26 et 27 joueurs, et de l’arrivée de quelques nouvelles têtes. Parmi les joueurs pressentis, on peut citer le défenseur de Nottingham Forest, Moussa Niakhaté, qui devrait lui aussi être dans la liste de Cissé. L’ancien international Espoirs français de 26 ans et nouveau coéquipier de Cheikhou Kou­yaté avait récemment annoncé son choix de jouer pour le Sénégal.

L’arrivée de l’arrière gauche de l’As Monaco, Ismail Jakobs est également évoquée. Le Sénégalo-Allemand de 23 ans, dont le rêve a toujours été de porter les couleurs nationales, est pressenti pour figurer dans cette liste.

Un autre nom est avancé, c’est celui de Nicolas Jackson (21 ans). Annoncé depuis quelque temps dans la presse, l’attaquant de Villarreal et ancien du Casa Sports, qui est en pleine bourre, pourrait aussi honorer sa première sélection avec les « Lions ».

Liste attendue pour le 16 septembre

Un autre « Lion » devrait s’offrir sa première convocation en sélection nationale. Il s’agit de Pathé Ismaël Ciss. Etincelant depuis le début de la saison de Liga avec le Rayo Vallecano, le frère à Saliou Ciss est fortement pressenti pour être dans la liste qui sera publiée par Aliou Cissé dans les prochains jours. Formé à Diambars, le milieu de 28 ans semble en excellente forme depuis le début de la saison, une convocation récompenserait sa progression avec le club espagnol.

Pour le reste, Aliou Cissé devrait faire appel à l’ossature de son groupe qui a gagné la CAN en février et obtenu la qualification au Mondial en mars dernier contre l’Egypte. Selon des informations, le rassemblement pourrait débuter le 18 septembre à Paris.

A noter que la publication de la liste est attendue pour le 16 septembre prochain.

