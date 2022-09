Roberto Di Matteo, Rafael Bénitez, José Mourinho, Guus Hiddink, Antonio Conte, Maurizio Sarri, Frank Lampard, Thomas Tuchel et maintenant ? Graham Potter ! La valse des entraîneurs se poursuit du côté de Londres. Auteurs d’un début de saison globalement décevant avec deux défaites concédées en Premier League et un revers face au Dinamo Zagreb lors de la première journée de Ligue des Champions, les Blues ont (déjà) décidé de changer les plans. Terminé le règne de Thomas Tuchel – qui pourra malgré tout se targuer d’avoir offert une C1 au club – place à un nouveau royaume, celui de Potter.

Un temps en concurrence avec Mauricio Pochettino et même Zinedine Zidane, c’est bien le technicien de 47 ans qui va succéder à l’ancien coach du Paris Saint-Germain.

«Le Chelsea Football Club est ravi d’accueillir Graham Potter en tant que nouvel entraîneur-chef, qui se joint à nous pour un contrat de cinq ans afin d’apporter son football progressif et son entraînement innovant au club», précise, en ce sens, le communiqué de la formation londonienne pour officialiser la nouvelle. Potter serait accompagné de ses adjoints, Billy Reid, Bjorn Hamberg et Bruno, de son entraîneur des gardiens Ben Roberts, et d’un adjoint au recrutement Kyle Macaulay, tous présents avec lui chez les Seagulls.

Footmercato

Partager :Article Twitter

Facebook