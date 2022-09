Grand-Mbao et Diameguéne Sicap Mbao : les populations dans le calvaire des inondations  

Des flaques d’eau, de la boue, de la mauvaise odeur, des routes remplies de nids de poule et de la saleté ornent les rues de ces quartiers. De Grand Mbao jusqu’à Diameguéne Sicap Mbao, l’environnement est méconnaissable. Une situation qui impact lourdement les déplacements des populations de cette zone. Celles-ci effectuent un véritable parcours de combattants pour rallier un quartier à un autre. De petit Mbao à grand Mbao, les chauffeurs de clandos et de taxis ont augmenté le coût transport et refusent parfois de s’y rendre.

Les déviations et les grands trous qui jonchent l’asphalte détruisent leurs voitures. Au garage des clandos du rond-point qui se trouve devant la mairie de Mbao le décor est stupéfiant, comme chaque année, elle est submergée par les eaux. La route elle, est envahie par les eaux faisant fermer les kiosques des commerçants. Les canalisations sont remplies à ras le bord laissant flotter des déchets tandis que la mauvaise odeur s’y dégage, ils sont transformés en dépotoirs d’ordures ménagères.

« Nos enfants ne sortent plus jouer dehors… »

A moins de 20 mètres des eaux près de là, sur le trottoir des piétons, quelques vendeurs y ont déplacé leurs étales rendant difficile la circulation. Plus loin, on aperçoit les voitures clandos qui stationnent devant la pharmacie. Ablaye Mbaye âgé de près de 35 ans résidant à la cité Baye Niass déplore le calvaire qu’ils vivent depuis le début de l’hivernage. « J’habite à moins d’un kilomètre d’ici mais je peux te dire que ce que nous vivons est infernal. Les eaux stagnantes polluent notre vie presque toutes les routes sont bloquées par les eaux et on ne peut pas passer dedans car il y’a les eaux des fosses qui y sont mélangées. Nos enfants ne sortent plus jouer dehors. Le maire a entamé les travaux pour la reconstruction de la route qui mène à Grand Mbao mais des travaux qui ont duré plus de 8 mois ce qui a augmenté nos problèmes l’axe vers cette route a été barré et le chantier n’est pas épargné par les eaux. Voir comment est Mbao en ce moment me désolé », déplore le sieur Mbaye.

La route nationale est rendue partiellement impraticable par les eaux stagnantes. « Des incapables ! », s’emporte un riverain en désignant les autorités municipales de la zone. « Le maire doit revoir ses priorités. La route nationale est partiellement impraticable à cause des eaux stagnantes. C’est la même situation que nous vivons depuis près de quatre ans. Ces eaux, au lieu de traverser, stagnent et envahissent les routes et les motopompes ne servent à rien puisque l’eau pompée, faute d’évacuation, envahit à nouveau les rues », fustige Ibrahim Cissokho, habitant dans les cités de la zone.

Une situation due à plusieurs facteurs notamment, l’assainissement. Il pointe du doigt le laxisme de la mairie, « même s’il y a une part de volonté divine dans ces inondations, il y a aussi une part de négligence de la part des autorités de la Commune de Mbao », soutient le jeune homme. Pour lui l’actuel maire et ministre de l’environnement « Abdou Karim Sall est la cause de leur malheur ».

Difficile de sortir pour se rendre au travail

Ses populations vivent un calvaire sans nom. Accéder à certaines cités de la zone en provenance de la route nationale est devenu un vrai labeur. De Grand Mbao jusqu’à Diameguéne Sicap Mbao, les eaux de pluies s’étendent à perte de vue. Des bouchons et embouteillages monstres sur les routes et rues, pour des usagers des transports en commun, pour vaquer à leurs occupations ou se rendre au travail pour certains, est un véritable problème. Pneus et briques superposés servent de passage obligé pour les piétons alors que les voitures font de grand détour. A petit Mbao où se tient un petit garage de clando les tarifs ont changé depuis les premières pluies. Le trajet entre Petit Mbao et Grand Mbao qui se faisait à 150 est passée à 200 francs. Ce que les chauffeurs justifient par la présence des eaux pluviales qui les obligent à faire le grand tour. La même situation est constatée à Grand Mbao ou un clando prit entre Sipres jusqu’au rond-point Grand Mbao est maintenant à 300 francs alors que c’était à150 francs. Des prix que les clients déplorent.

« C’est vraiment cher pour un si petit trajet il faut que les chauffeurs arrêtent de profiter de ces genres d’opportunités pour s’enrichir parce que c’est dur pour tout le monde. Si c’était en notre pouvoir la route ne serait pas comme ça. Le prix est passé de 150 à 300 francs ils ont carrément doublé en moins de quelques mois ce n’est pas juste. Il faut qu’ils revoient ça parce que tu ne peux pas tout le temps payer cette somme la vie est dure aussi on a d’autres charges », regrette Aida Mbengue. De leur côté, les automobilistes favorisent les grands détours pour ne pas détruire leurs voitures.

Dans le cadre le Plan Orsec à Mbao, les herbes qui bloquaient les eaux sous le deuxième pont de Grand Mbao ont été enlevées par un engin spécialement mobilisé à cet effet. Les eaux venant de Keur Massar coulent désormais correctement sous le pont et la circulation a été rétablie à ce niveau sur la RN1, à hauteur de Keur Mbaye Fall.

