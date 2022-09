Ligue Europa : le FC Nantes s’offre l’Olympiakos, l’AS Monaco fait l’essentiel à Belgrade, United tombe face à la Sociedad

Après l’ouverture de l’édition 2022/2023 de la Ligue des Champions lors des deux dernières soirées, la Ligue Europa faisait son entrée en lice ce jeudi soir, d’abord à 19 heures avec les succès difficiles du Stade Rennais et d’Arsenal à l’extérieur. Deux heures plus tard, deux autres clubs français débutaient leur campagne européenne en C3, l’AS Monaco et le FC Nantes, tandis que Manchester United, avec Cristiano Ronaldo, disputait sa première phase de poules en EL depuis trois ans. Alors que les Red Devils recevaient la Real Sociedad, le club du Rocher se déplaçait chez l’Etoile Rouge de Belgrade et les Canaris accueillaient l’Olympiakos Le Pirée de l’ex-Bordelais Hwang Ui-jo.

On débute ce tour d’Europe par le groupe G et la Beaujoire, où le FCN disputait sa première rencontre en Coupe d’Europe depuis une victoire en demi-finale retour de la Coupe Intertoto 2004 (élimination au but à l’extérieur face au Slovan Liberec). Et face à la formation grecque, les joueurs d’Antoine Kombouaré tenaient l’avantage au score par l’intermédiaire de Mostafa Mohamed, buteur après la demi-heure de jeu (32e). Au retour des vestiaires, sur un corner défensif tiré au second poteau, Samuel Moutoussamy trompait Alban Lafont, mal sorti sur le ballon (50e). ET si un but lui avait été refusé en fin de match (82e), Evann Guessand offrait quand même la victoire aux siens d’une belle tête dans le temps additionnel.Manchester tombe, Monaco se rassureDirection Old Trafford, où MU devait confirmer sa dynamique en championnat (4 victoires de rang, dont Liverpool et Arsenal). Après une minute de silence en hommage à feu la reine Elizabeth-II, qui s’est éteinte ce jeudi soir, les deux formations nous offraient une première période plutôt équilibrée mais peu animée.

Les hommes d’Erik ten Hag se sabordaient avec la faute de main de Lisandro Martinez dans sa surface. Le penalty était converti par Brais Mendez avant l’heure de jeu (1-0, 59e). Malgré quelques opportunités, le club mancunien tombait à domicile pour la première titularisation de Casemiro, arrivé cet été en provenance du Real Madrid.Enfin, du côté du Marakana de Belgrade, l’AS Monaco devait faire attention à ne pas se faire piéger par une Etoile Rouge toujours dangereuse dans son antre. Le gardien de but Alexander Nübel devait sortir quelques parades pour garder ses coéquipiers dans la rencontre, que remportait finalement le club du Rocher grâce à un penalty de l’entrant Breel Emobolo juste avant le dernier quart d’heure. Un deuxième succès consécutif pour les Asémistes, qui se contentera d’une deuxième place dans la poule H, notamment en raison de la victoire prolifique de Ferencvaros, à 10 contre 11, face à Trabzonspor.

