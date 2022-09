Dans le cadre de lutte contre les inondations, le ministère de l’Intérieur, en charge de l’exécution du Plan ORSEC a rendu public ce jeudi ses activités. Dans le communiqué parvenu à PressAfrik, il renseigne que le volume d’eau évacué dans la journée du 07 septembre est de 156.405 m3.

Selon le document, le cumul du volume d’eau évacué depuis le début des opérations est de 7.485.736 m3. A ce jour 239 sites inondés ont été recensés dont : 112 traités et libérés, 127 en cours de traitement, notant que de nombreux sites, du fait de la multiplication des précipitations et/ou de la remontée de la nappe phréatique, ont été libérés plusieurs fois.

Par rapport à la pluviométrie, dans la matinée de ce mardi, des pluies isolées sont attendues en Casamance. Dans l’après-midi, des orages et pluies débuteront à l’Est du pays (Bakel, Tambacounda, Matam, Kédougou). En fin d’après-midi et au courant de la nuit, les pluies et orages intéresseront la zone Centre-sud (Kaffrine, Kaolack, etc.), Centre-ouest (Dakar, Thiès, Diourbel, Mbour, etc.) et Nord (Saint-Louis, Louga, Linguère et Podor faiblement).

Eau et électricité ne font pas bon ménage

Associées, l’eau et l’électricité représentent un réel danger pour le corps humain et peuvent donner lieu à des électrisations qui peuvent causer des lésions plus ou moins graves, voire des électrocutions fatales. De ce fait, des recommandations ont été faites à l’endroit des populations. Il est conseillé de « faire vérifier les installations par un électricien agréé, couper l’électricité si la maison est inondée notamment au rez-de-chaussée et de ne touchez pas les fils tombés à terre ».

