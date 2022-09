Environ 830 femmes meurent chaque jour dans le monde du fait de complications liées à la grossesse ou à l’accouchement, selon l’OMS. Ici au Sénégal, les cas des décès en couches sont très récurrents dans les structures sanitaires. Trois professionnels de santé ont été placés en garde à vue puis libérés et placés sous contrôle judiciaire, la semaine dernière au Sénégal après le décès d’une femme enceinte et son bébé à Kédougou. Un drame parmi des centaines non médiatisées dans les maternités ou d’autres endroits du Sénégal . Une équipe de PressAfrik a sillonné les rues de Dakar pour recueillir les avis des populations sur ce sujet. La négligence des personnels de santé, l’absence de sanctions, l’accès difficile aux soins prénataux, le manque de personnel qualifié dans les structures sanitaires sont, entre les maux qui accentue la croissance de la mortalité maternelle en couches. Regardez !

Par Maleye MBOUP et Pape Ibrahima Ndoye

