Vétusté des bâtiments et insécurité: PROMOGEM met 17 marchés hors circuit

Face à la vétusté des bâtiments et l’insécurité qui règne dans les marchés, le Président Macky Sall a décidé de mettre sur pied un programme pour améliorer la « qualité de la construction, l’entretien et la maintenance des marchés du Sénégal ». C’est dans ce contexte que la première phase du Programme de modernisation et de gestion des marchés (PROMOGEM) a été lancée ce jeudi par la Directrice du projet Yaye Fatou Diagne.

« Un programme pour accompagner les collectivités locales dans cette dynamique d’urgence de modernisation des marchés. En quoi faisant ? L’Etat voulait moderniser tous les marchés du pays en suivant le rythme des décaissements de recettes. Mais en créant cette agence, le Président Macky Sall donne l’opportunité à PROMOGEM de chercher des partenaires privés qui pourraient accompagner de façon plus accélérée la modernisation », a indiqué madame Diagne.

Pour la réalisation de ce programme « l’ensemble des marchés du territoire sont ciblés », a t-elle précisé avant d’annoncer que pour ce qui est de la première phase « les marchés ciblés sont ceux dont la démolition n’est pas difficile. A ce sujet, 17 conventions ont été remises. Mais ça ne veut pas dire qu’on va s’arrêter à ces 17. Car l’objectif est de construire le maximum de marchés par an dans les plus brefs délais », a promis la directrice de PROMOGEM aux commerçants et collectivités locales venus assister à la présentation marketing du projet.

Les défis à relever, en à croire la cheffe de projet de PROMOGEM sont « la construction dans les délais et la mobilisation des ressources. Egalement, en collaboration avec les banques et les collectivités territoriales qui vont nous fournir les assiettes de marchés à ériger, les commerçants auront des titres comme garantis »

Pour ce qui est des types de marchés qui seront mis en place, Yaye Fatou Diagne parle de des marchés de type A (600 cantines et plus), marché de type B (entre 200 et 400 cantines), marché de type C (entre 100 et 150 cantines). Il est également prévu des marchés de capitales régionales, de communes rurales et des marchés de type L, dits marchés Louma.

Partager :Article Twitter

Facebook