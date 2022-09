Affaire Pogba: le rétropédalage de Mathias Pogba !

C’est un nouveau rebondissement dans l’affaire Pogba ! Près de deux semaines après les grandes promesses faites par Mathias Pogba, assurant dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 27 août dernier qu’il allait révéler des informations explosives sur le milieu de terrain de la Juventus, son agent Rafael Pimenta mais également Kylian Mbappé, l’avocat de l’attaquant de 32 ans, Maître Richard Arbib, a publié un communiqué ce vendredi et le changement de position est impressionnant.

Terminé les menaces, place à la réconciliation ? C’est en tout cas la teneur du discours exprimé. Si Mathias Pogba dément, dans un premier temps, toute implication dans de présumés «manœuvres d’extorsion», le communiqué parcouru par le site français Footmercato précise des «menaces extérieures» pesant sur la famille Pogba. A noter que les avocats de la Pioche avaient révélé, dans un communiqué, qu’il faisait l’objet de menaces et de tentatives d’extorsion en bande organisée. Dans cette optique, une enquête a même été ouverte en France le 3 août dernier auprès des services de la Direction centrale de la police judiciaire.

Le rétropédalage de Mathias Pogba !

«Compte tenu de l’évolution de l’affaire et de son retentissement médiatique, Mathias Pogba tient à indiquer avec force qu’il est totalement étranger à toute manœuvre d’extorsion à l’égard de son frère, Paul Pogba, indique le texte. Il est clair que les difficultés éprouvées par la famille Pogba sont la résultante de menaces extérieures dont la Justice, désormais saisie, prendra toute la mesure. Mathias Pogba, qui aspire plus que tout à apaiser la situation avec son frère, réservera dorénavant sa parole aux Juges d’instruction en charge de ce dossier, le cas échéant», peut-on ainsi lire.

Une communication étonnante qui intervient après plusieurs vidéos bien plus menaçantes de la part de Mathias Pogba. «J’espère que vous ne vous ferez pas avoir par une tentative de manipulation des médias et des autorités», avait d’ailleurs récemment lancé l’ancien buteur de Tours. Pour rappel, Paul Pogba aurait subi une extorsion dans un appartement de la région parisienne dans la nuit du 20 au 21 mars dernier. Selon sa déposition du 9 août devant les enquêteurs de l’Office Centrale de Lutte Contre le Crime Organisée (OCLCO), l’ancien milieu de Manchester United raconte alors que «deux individus cagoulés et armés d’un M16 et d’un fusil d’assaut surgissent d’une pièce de l’appartement» afin de lui demander 13 millions d’euros pour l’avoir protégé au cours des 13 dernières années…

