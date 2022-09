Le maire de Dakar, nouvellement élu député sous la bannière de la coalition Yewwi Askan Wi et la candidate de Bby battue aux dernières élections locales à la Sicap Liberté ont mis leurs différends politiques de côté, le temps de coordonner l’organisation du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire qui va se tenir dans la capitale sénégalaise du 1er au 6 mai 2023.

Barthélémy Dias s’est rendu jeudi à Diamniadio dans les locaux du ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, dirigé par Zahra Iyane Thiam. Il va présider le comité d’organisation du comité de pilotage dudit Forum. Le COPIL dont il est membre et qui est composé aussi d’un comité scientifique sous la responsabilité du Ractes a été installé par la même occasion en présence du maire de Derkhlé, Cheikh Gueye, du Directeur général de l’Asepex, le Dr Malick Diop, de la Secrétaire générale du Global social economy forum (GSEF), Aude Saldana et d’un représentant de la commune de Bordeaux, en France.

Dias-fils aura également, entre autres tâches, de superviser et de valider les travaux du Comité d’organisation et du Comité scientifique, de veiller à la qualité de la participation du Sénégal et de promouvoir le forum au niveau national et international. De son côté, le maire de Dakar a soutenu que ce forum permettra à la municipalité de ramener l’humain au cœur des priorités de ses politiques et de ses urgences. « Ce forum nous permettra de valoriser l’humain, à savoir les femmes et les jeunes. L’économie sociale et solidaire a toujours été pour nous une réalité en Afrique. Qu’il soit organisé au Sénégal

et en Afrique pour la première fois est un honneur pour nous », a-t-il fait savoir dans les colonnes du journal Le Témoin.

Selon le ministre Zahra Iyane Thiam, « le comité de pilotage aura pour missions de fixer les orientations stratégiques du forum, de coordonner la participation des Institutions et, en rapport avec les parties prenantes, participer à la mobilisation des ressources humaines, financières et logistiques nécessaires au bon déroulement des activités ».

