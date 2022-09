Le dernier Rapport sur le développement humain, « Temps incertains, vies bouleversées : façonner notre avenir dans un monde en mutation », lancé ce jeudi par le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) affirme qu’un ensemble d’incertitudes s’accumulent et interagissent pour perturber la vie de manière inédite. Le rapport indique que les deux dernières années ont eu un impact dévastateur pour des milliards de personnes dans le monde, lorsque des crises comme la COVID-19 et la guerre en Ukraine se sont succédé et ont interagi avec des changements sociaux et économiques radicaux, des changements planétaires dangereux et une aggravation de la polarisation.

« Pour la première fois depuis 32 ans que le PNUD calcule l’indice de développement humain (IDH), qui évalue la santé, l’éducation et le niveau de vie d’une nation, celui-ci a diminué mondialement pendant deux années consécutives. Le développement humain est retombé à ses niveaux de 2016, annulant ainsi une grande partie des progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable », lit-on dans le communiqué de présentation parvenu à PressAfrik.

Qui ajoute: « Alors que certains pays commencent à se remettre sur pied, la reprise est inégale et partielle, creusant encore les inégalités en matière de développement humain. L’Amérique latine, les Caraïbes, l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud ont été particulièrement touchées ».

Dans un classement publié sur le site de l’ONU, le Sénégal s’enfonce dans la zone des pays à faible Développement humain (IDH). Avec un IDH de 0,511, il chute de deux (2) places par rapport au classement précédent (2021). Tandis que d’autres pays africains comme la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Congo, le Cap-Vert, le Cameroun sont dans la partie du tableau où figurent les pays au Développement humain moyen.

