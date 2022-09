Pas de match ce week-end. La Premier league a décidé de reporter tous les matches de la 7 éme journée à une date ultérieure « en signe de respect » après le décès de la reine Elizabeth II.

» Lors d’une réunion ce matin, les clubs de Premier League ont rendu hommage à Sa Majesté la reine Elizabeth II. Pour honorer sa vie extraordinaire et sa contribution à la nation, et en signe de respect, le tour de match de Premier League de ce week-end sera reporté, y compris le match de lundi soir », lit -on dans le communiqué.

Si le gouvernement britannique suggérait uniquement cette décision, les clubs anglais l’ont actée après une réunion ce vendredi matin.

