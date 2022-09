Felwine Sarr annonce, ce vendredi, la sortie de son premier album solo intitulé « Naïssan », le printemps en syriaque, une langue sémitique du Proche-Orient, dont les titres sont » écrits dans la pure tradition du songwriting ».

« J’ai le plaisir de vous annoncer la sortie, ce 9 septembre 2022, de mon album Naïssan sur toutes les plateformes digitales. Ces chansons furent écrites il y a quelques années, juste après l’aventure musicale avec Dolé. Aujourd’hui, celle-ci se poursuit avec le Daaray Samadhi », lit-on sur la page Facebook de l’universitaire sénégalais.

Selon l’auteur « ces chansons ont longtemps erré dans les interstices, elles sont intimistes, et je suis heureux qu’elles prennent enfin le chemin de vos oreilles. Mes amis et complices musiciens Fred Brasset (saxophone, fender rhodes, clarinette-basse, chœurs) et Lamine Ndiaye (guitare basse, percussions) m’ont accompagné en arrangements et en studio. »

Felwine Sarr donne les détails de l’album qui fut enregistré et mixé par « Arnaud Malandain et masterisé par Pape Armand Boye du Studio Laboutique. Ami Weickaane Sarr de Parstudio en a réalisé le graphique-design et l’Album est produit par le label Woti qui prévoit prochainement la sortie prochaine d’autres artistes (à surveiller !). »

Felwine Sarr, universitaire et économiste, chante dans plusieurs langues, dont le sérère, sa langue maternelle, mais aussi le wolof, le français et l’anglais

