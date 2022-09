Oignon : les besoins de consommation du Magal évalués à 3.000 tonnes (ministre)

Les stocks d’oignon au Sénégal s’élèvent actuellement « à environ 25.000 tonnes alors que les besoins de consommation du Magal sont évalués à 3.000 tonnes », a dit Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises.

« La denrée alimentaire qui a posé ces derniers temps quelques difficultés aux consommateurs, c’était l’oignon. Mais là, en ce moment, il y a dans les marchés de Touba des quantités importantes d’oignons», souligne-t-elle dans des propos rapportés par l’APS.

Aussi la ministre du Commerce invite-t-elle les commerçants dont les stocks sont épuisés à passer de nouvelles commandes pour mieux approvisionner le marché local. Aminata Assome Diatta se dit rassurée par ce qu’elle a constaté relativement à la disponibilité de produits alimentaires de grande consommation à Touba.

« Il y a une présence massive des produits alimentaires et les prix appliqués sont à un niveau acceptable », a déclaré la ministre, accompagnée des autorités administratives de la région. Elle a invité ses services à être plus en alerte pour veiller au respect des prix arrêtés et à la qualité des produits proposés aux populations.Concernant le stockage des produits alimentaires, elle a indiqué qu’un « travail important » est en cours pour améliorer les conditions de stockage de la production locale.

« L’Etat a mis à la disposition du ministère du Commerce une ligne de 2 milliards de francs CFA pour la construction d’infrastructures de stockage », a-t-elle signalé.Cette ligne de crédit « ne pourra pas répondre à toutes les préoccupations de stockage des produits mais permet » de garantir la consommation « de certains produits toute l’année », précise-t-elle.

La délégation du ministère du Commerce, avec à sa tête Aminata Assome Diatta, a été reçue au terme de sa tournée par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.

L’édition 2022 du Grand Magal de Touba est prévue le 15 septembre prochain.

