Record de buts sur une saison en C1 : Haaland s’attaque au monstre CR7

Le doublé d’Erling Haaland pour City lors de la victoire 4-0 sur Séville mardi a porté le Norvégien à 25 buts en 20 apparitions en C1. Un rythme qui dépasse de loin tout ce que la compétition a jamais connu auparavant. En effet, comme le notent les spécialistes des statistiques du football Opta, le précédent record de buts par un joueur lors de ses 20 premiers matches de Ligue des champions était les 16 de Ruud van Nistelrooy et Roberto Soldado.

Les réalisations de Van Nistelrooy et de Soldado sont tout simplement exceptionnelles, mais elles ont été rendues dérisoires par un joueur qui, même à ce stade précoce de sa carrière, semble être un très bon candidat pour rattraper les deux meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition, Cristiano Ronaldo (140 buts en carrière en LDC) et Lionel Messi (125). Comme le dit Duncan Alexander d’Opta, « les deux hommes doivent regarder comment Haaland a commencé sa carrière et frémir devant la trajectoire qu’il a prise ».

C’est d’autant plus vrai que le joueur de 22 ans a désormais rejoint un prétendant régulier au titre de Ligue des champions. Lorsqu’il jouait au RB Salzbourg et au Borussia Dortmund, il n’avait jamais atteint les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Aujourd’hui, avec une équipe de City qui a atteint au moins les quatre dernières places ces deux dernières saisons et qui est la favorite des bookmakers pour remporter le trophée cette année, Haaland devrait avoir plus de matches que jamais pour remplir ses fonctions.

Cela signifie également qu’il semble bien placé pour établir un autre record de buts en C1, détenu par Ronaldo : le total inégalé de 17 buts marqués par le Portugais en une seule saison, lors de la course du Real Madrid vers un dixième sacre continental en 2013/14. Jusqu’à présent, le plus grand nombre d’apparitions de Haaland dans une campagne de Ligue des champions est de huit, pour Dortmund – une année où ses 10 buts lui ont valu le titre de meilleur buteur de la compétition. Entre la première journée et la finale, il y a 13 matchs. Si City y parvient, Dieu seul sait combien de buts Haaland pourrait inscrire, compte tenu du service cinq étoiles dont il dispose.

Haaland établit également un record de buts en Premier League

Toutes compétitions confondues, le doublé d’Haaland à Séville lui a permis d’inscrire 12 buts en huit apparitions depuis qu’il a rejoint City à l’été, après avoir quitté Dortmund. Il en a 10 en six matches de Premier League pour les champions d’Angleterre – dont deux triplés – et a battu le record de buts marqués lors de ses cinq premières apparitions dans la division, marquant un de plus que les huit de Sergio Agüero et Micky Quinn, rapporte GOAL.

