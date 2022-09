Thiès, le maire attend de recevoir 103 millions de francs CFA représentant sa part des fonds de dotation pour libérer les subventions destinées aux étudiants thiéssois inscrits dans les universités du pays, a indiqué l’édile de la capitale du rail, Babacar Diop.

Des étudiants thiéssois de l’Université Assane Seck de Ziguinchor avaient récemment sollicité, au cours d’un point de presse, le soutien des autorités et de bonnes volontés pour régler les loyers des locaux qu’ils occupent dans les villes où ils poursuivent leurs études.

Ils avaient indiqué qu’ils pourraient être expulsés de leurs logements à la rentrée, en raison de plusieurs mois d’arriérés de loyer.

« L’Etat n’a pas encore libéré les fonds de dotation et les subventions des étudiants sont logées dans ce fonds d’un montant de 103 millions », a dit Babacar Diop, jeudi, lors d’une conférence de presse.

« Je ne peux pas les leur verser tant que cet argent n’est pas débloqué. C’est le seul problème que j’ai », a dit l’édile, interpellé sur cette question, avant d’ajouter : « Le jour où ils auront appris que l’argent a été débloqué, qu’ils viennent le lendemain prendre leur argent ».

Babacar Diop estime que sa décision d’accorder aux étudiants une subvention de 15 millions CFA, montant qui pourrait être revu à la hausse, est la preuve qu’il est de leur côté, d’autant qu’aucune structure n’a reçu une subvention de cette importance de la part de la mairie, assure-t-il.

Le maire dit avoir tenu le même propos aux étudiants thiéssois des universités Cheikh Anta Diop, Amadou Moctar Mbow de Dakar, Gaston Berger de Saint-Louis, Alioune Diop de Bambèye, Assane Seck de Ziguinchor, et ceux de l’université du Sine-Saloum, lorsqu’il les a reçus.

Se disant « un produit du mouvement étudiant », ancien président de la coordination des étudiants thiéssois à Dakar, universitaire et membre du Syndicat autonome des enseignants du supérieur (SAES), Babacar Diop assure connaître les problèmes des étudiants pour les avoir vécus.

Il a indiqué avoir sécurisé l’orientation de ces fonds qui, traditionnellement, étaient versés dans le fonctionnement et le carburant.

« Pour la première fois, aucun franc n’est entré dans les charges de fonctionnement du cabinet du maire. Cet argent est réparti entre la culture, les mouvements de jeunes et les étudiants, les bourses », précise-t-il.

En plus des subventions accordées aux étudiants, la mairie compte octroyer des bourses aux bacheliers qui souhaitent s’inscrire dans des universités privées.

Le maire élu à l’issue des dernières élections locales dit avoir renoncé à un véhicule de fonction, et utilise son propre véhicule et son carburant, sans compter qu’il décidé de voyager en classe économique, dans le souci d’économiser « les faibles ressources de la ville et de relever le défi de la reconstruire ». Le budget 2022 de la ville de Thiès a été voté à 1,859 milliard de FCFA, dont 700 millions sont destinés à éponger des dettes, selon le maire.

APS

