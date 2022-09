Barcelone déroule à Cadix et devient leader provisoire

Avant le choc en Ligue des champions face au Bayern Munich prévu mardi, le FC Barcelone a évité le piège à Cadix en Liga (4-0). Grâce à un but en mode renard des surfaces de Frenkie de Jong, et les réalisations de Robert Lewandowski, Ansu Fati et Ousmane Dembélé, le Barça prépare au mieux son choc. La rencontre a néanmoins été suspendue durant de longues minutes en raison du malaise d’un fan dans les tribunes.

