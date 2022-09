La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé la liste des nominés pour le plus beau but du mois d’août. Et sans surprise, la superbe volée de Krépin Diatta en fait partie.

Krépin Diatta pourrait faire partie des premiers lauréats dans les distinctions individuelles de la saison en Ligue 1 française. Le milieu offensif sénégalais de l’AS Monaco est nommé pour le trophée du plus beau but d’août.

L’ancien joueur d’Oslo FA (Dakar) a été retenu sur la liste des concurrents pour son but contre Strasbourg (victoire de Monaco 2-1), lors de la première journée. Le milieu de terrain sénégalais avait ouvert le score d’une superbe volée (43’).

Les challengers du Sénégalais sont Lionel Messi (PSG), Téji Savanier (Montpellier) et Seko Fofana (Lens).

